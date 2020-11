Première vice-présidente – Kamala Harris, une superhéroïne à la Maison-Blanche La future vice-présidente des États-Unis suit la voie ouverte par de nombreuses pionnières et par Barack Obama. Un modèle pour les jeunes Américaines. Jean-Cosme Delaloye, New York

Kamala Harris et sa famille lors de la célébration de la victoire de Joe Biden, à Wilmington, Delaware, le 7 novembre.

En temps normal, l’extinction des feux est fixée à 22 heures pour Rinaya Colomb, 14 ans. Samedi dernier, l’adolescente afro-américaine avait reçu l’autorisation d’enfreindre les règles pour célébrer à Wilmington la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Renaya était venue avec son panneau sur lequel elle avait inscrit: «C’est la première femme noire vice-présidente pour moi.» «J’espère que plus de femmes afro-américaines pourront devenir vice-présidente ou présidente des États-Unis», expliquait l’adolescente. «Kamala nous montre qu’en tant que femmes noires, nous ne sommes plus limitées.»