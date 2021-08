Les JO de Tokyo en direct - Kambundji égale le record de Suisse du 200 m

Athlétisme

Mujinga Kambundji (29 ans) s’est qualifiée pour les demi-finales du 200 m, lundi au Olympic Stadium.

Engagée dans la troisième des sept séries de qualifications qu’elle a bouclé à la première place, la Bernoise s’est relâchée dans les 20 derniers mètres et a néanmoins égalé son record de Suisse en 22’’26. «J'étais un peu fatiguée, a commenté la 6e de la finale du 100 m. Mon but était de laisser le moins d'énergie possible en qualifications.»

Les demi-finales sont programmées ce lundi dès 12h25 (heure suisse).