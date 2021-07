JO 2020 – Kambundji et Heinzer seront les porte-drapeaux suisses à la cérémonie d’ouverture La sprinteuse bernoise et l’escrimeur lucernois ont été choisis pour emmener la délégation helvétique vendredi à Tokyo. Début des festivités à 13 h, heure suisse. Sport-Center Tokyo

La sprinteuse bernoise Mujinga Kambundji (à g.) et l’escrimeur lucernois Max Heinzer (à dr.) emmèneront la délégation helvétique vendredi au Stade olympique de Tokyo. AFP 2 x

La Suisse n’aura pas un, mais deux porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, vendredi à Tokyo. Mujinga Kambundji (athlétisme) et Max Heinzer (escrime) ont été choisis par Ralph Stöckli.

«Ce signal fort souligne les efforts en matière d’égalité des sexes», a relevé le Chef de Mission de Swiss Olympic. La Bernoise a été sélectionnée car elle représente «une figure populaire, dotée d’un grand charisme, qui a réussi à s’imposer au sommet du sport mondial».

Mujinga Kambundji, une «figure populaire dotée d’un grand charisme». AFP

Pour justifier la nomination du Lucernois, Ralph Stöckli a évoqué un athlète «qui représente aussi les athlètes de sports plus petits, qui pratiquent le sport d’élite comme une profession».

Max Heinzer « représente aussi les athlètes de sports plus petits ». AFP

«C’est un immense honneur, a déclaré Mujinga Kambundji, médaillée de bronze du 200 mètres des Mondiaux de Doha 2019. La cérémonie d'ouverture est un moment fort des Jeux olympiques et je suis très heureuse de pouvoir entrer dans le stade olympique de Tokyo avec le drapeau suisse, aux côtés de Max Heinzer. Je suis convaincue que ces impressions et ces émotions seront une grande motivation pour mes épreuves.»

Max Heinzer a lui aussi accueilli la nouvelle avec enthousiasme: «J'ai été positivement surpris par la demande de Swiss Olympic, car je suis conscient de ne pas avoir encore gagné de médaille olympique par rapport aux autres porte-drapeaux du passé. Mais avec mes 17 victoires en Coupe du monde et mes 17 médailles aux championnats du monde et d'Europe – dont quatre en or –, j'ai un long palmarès. J'étais donc très heureux et j'ai accepté cet honneur avec Mujinga Kambundji.»

Seule une vingtaine de Suisses participeront à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu vendredi à Tokyo (dès 13 h en Suisse).

Lors des derniers Jeux de Rio, en 2016, c’est la gymnaste Giulia Steingruber qui avait été désignée porte-drapeau de la Suisse. AFP

