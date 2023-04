«Quitter la Russie? Pas question de faire ce cadeau à Vladimir Poutine. Notre place est ici, dans notre pays.» Malgré deux tentatives d’assassinat, Vladimir Kara-Mourza n’a jamais baissé les bras. Alexeï Navalny, qui se remettait tout juste d’un empoisonnement au Novitchok, a choisi de rentrer à Moscou en janvier 2021. Quant à Ilia Iachine, arrêté à de multiples reprises, il a lui aussi écarté l’exil. Tous trois connaissaient les risques. Les sentences sont tombées les unes derrière les autres.

Neuf ans et demi de goulag pour Alexeï Navalny, condamné pour «escroquerie» et «outrage à magistrat». Huit ans et demi pour Ilia Iachine, reconnu coupable d’avoir diffusé de «fausses informations» sur l’armée russe en dénonçant les massacres perpétrés à Boutcha. Vingt-cinq ans de colonie pénitentiaire à régime sévère pour Vladimir Kara-Mourza, l’une des dernières personnalités critiques du Kremlin. Le 17 avril, cet historien et ancien journaliste a été déclaré coupable de «haute trahison», de «dissémination de fausses informations sur l’action de l’armée» et de travail illégal pour une organisation «indésirable». Il a pris le maximum. Une peine inédite contre un opposant politique depuis l’époque de Staline dans les années 30.

Leur faute? Avoir refusé de se taire. Ils ont ouvertement milité pour la liberté et la démocratie. Ils ont dénoncé haut et fort la corruption, la dictature de Poutine et l’invasion de l’Ukraine. Des crimes de lèse-majesté dans ce pays où même un dessin d’enfant contre la guerre est désormais perçu comme une menace contre l’État. Pire aux yeux des magistrats et du Kremlin, ils ne regrettent rien.

«Non seulement je ne me repens pas, mais j’en suis fier. Je souscris à chaque mot que j’ai prononcé et à chaque mot dont j’ai été accusé par ce tribunal. Je ne me reproche qu’une chose: au cours de mes années d’activité politique, je n’ai pas réussi à convaincre suffisamment de mes compatriotes et suffisamment d’hommes politiques des pays démocratiques du danger que le régime actuel du Kremlin représente pour la Russie et pour le monde», a lancé Vladimir Kara-Mourza au terme de son procès tenu à huis clos. «La Russie sera libre, dites-le à tout le monde», a-t-il ajouté avant d’être enfermé pour un quart de siècle.

«Non seulement je ne me repens pas, mais j’en suis fier. Je souscris à chaque mot que j’ai prononcé et à chaque mot dont j’ai été accusé par ce tribunal.»

«Je ne m’humilierai pas et ne ramperai pas devant vous, messieurs les juges. J’ai la conscience tranquille, j’accepte donc mon sort», déclarait llia Iachine deux jours plus tard alors que son appel était rejeté. «Je l’ai fait, je ne regrette pas une seconde», martèle sans relâche Navalny, qui fait face à de nouvelles accusations d’«extrémisme» pour lesquelles il encourt «la perpétuité». Le courage de ces hommes force le respect. Il exaspère en haut lieu. Le régime finira sans nul doute par réduire ces dissidents au silence, comme tant d’autres avant eux. Mais rien ni personne ne pourra empêcher leur voix de continuer à résonner.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.