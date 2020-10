ONU – Karabakh: le Conseil de sécurité appelle à respecter la trêve Alors que la trêve humanitaire n’est toujours pas respectée, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est penché lundi sur le conflit au Nagorny Karabakh.

Un soldat arménien le 18 octobre 2020. AFP

Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé lundi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter le cessez-le-feu censé être entré en vigueur la veille dans la région disputée du Nagorny Karabakh.

Une réunion à huis clos au siège de l’organisation à New York s’est penchée sur la situation dans ce petit territoire montagneux où la reprise des combats le 27 septembre a fait des centaines de victimes.

Lors de la réunion, organisée à la demande de la France, de la Russie et des États-Unis, les 15 membres du conseil se sont associés à l’appel du secrétaire général, Antonio Guterres, à respecter la trêve. «Tout le monde disait la même chose: la situation est mauvaise et les deux parties doivent s’arrêter et tenir compte des appels du secrétaire général à un cessez-le-feu», ont rapporté des diplomates.

La Russie, qui tient actuellement la présidence tournante du Conseil, travaille à une déclaration en ce sens, ont ajouté ces diplomates.

Le texte, dont le contenu doit faire l’objet d’un accord entre membres cette semaine, doit aussi appeler l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les négociations sous l’égide du groupe de Minsk, co-dirigé par la France, la Russie et les États-Unis. Créé en 1992 par l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE), le groupe a pour objectif de résoudre ce conflit territorial.

Nouvelles attaques

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens chrétiens, a fait sécession de l’Azerbaïdjan, musulman chiite turcophone, peu avant la dislocation de l’URSS en 1991, entraînant une guerre ayant fait 30’000 morts. Un cessez-le-feu, émaillé de heurts, était en vigueur depuis 1994.

La «trêve humanitaire» censée entrer en vigueur dimanche est restée lettre morte et Arméniens et Azerbaïdjanais se sont mutuellement accusés de nouvelles attaques lundi matin. Une première trêve, négociée sous l’égide de Moscou pour le 10 octobre, n’a jamais été respectée.

Les Nations Unies ont adopté 4 résolutions sur ce conflit au début des années 90. Les combats actuels, les plus violents depuis 2016, entrent désormais dans leur quatrième semaine.

AFP/NXP