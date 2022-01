La bonne surprise de janvier – Karim Slama en mime, un savoureux «Monsieur»

À Boulimie, le comédien dévoile ces jours-ci sa nouvelle création. Un spectacle qui mélange poésie, rire et même un peu de philosophie. Délicieux!

Les aventures de Monsieur (Karim Slama) prennent une tournure inattendue sitôt que lui tape dans l’œil sa voix off (Catherine Guggisberg).

Il y a des spectacles comme ça. Qui nous happent sans crier gare à tel point que l’on voudrait qu’ils durent un peu plus. Qui réveillent plein d’émotions et que l’on savoure comme un fruit défendu. C’est tout cela «Monsieur», la nouvelle création signée Karim Slama, à voir au Théâtre Boulimie, à Lausanne.

Monsieur, c’est une star internationale du mime qui, tout à coup, découvre qu’il ne fait plus autant rire qu’avant. Cauchemar pour l’artiste qui l’incarne! S’ensuivent doute, crise existentielle, dégringolade… jusqu’à le voir finir par timbrer au chômage. Mais sous ses airs de drame sombre, le spectacle ne laissera pas son clown longtemps triste. Les aventures de Monsieur vireront à la douce romance, sitôt qu’il rencontrera fortuitement sa voix off (Catherine Guggisberg, en chair et en os), discrète moitié qui l’accompagnait depuis les coulisses au temps de son succès.