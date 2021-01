Suisse – Karin Keller-Sutter a été vaccinée La responsable du Département de la justice a souligné que le Conseil fédéral travaille déjà à un plan pour sortir de la période de confinement. smk

Karin Keller-Sutter reconnaît que toutes les décisions du Conseil fédéral au sujet de la crise du coronavirus n’ont pas été parfaites. AFP

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a reconnu qu’elle avait déjà reçu une vaccination contre le coronavirus. «Oui, je suis vaccinée», a-t-elle déclaré samedi dans une interview aux titres du groupe CH-Media.

La ministre de la Justice revient sur lettres de menace ou de la présence accrue de la police lors des apparitions du Conseil fédéral. «La majorité de nos citoyens comprennent que nous prenons des décisions pour le pays et le peuple», a-t-elle ajouté.

Pour elle, c’est le niveau de menace qui a changé. «Néanmoins, cela ne concerne qu’une minorité et la très grande majorité des gens ne se comporte pas ainsi».

Réussir la sortie de crise

Elle s’est dite consciente que toutes les décisions du Conseil fédéral au sujet de la crise du coronavirus n’étaient pas parfaites. «Mais elles ne peuvent pas l’être non plus dans la situation actuelle et nous avons souvent dû choisir entre deux solutions insatisfaisantes», a souligné la Saint Galloise de 57 ans.

Elle a précisé que le gouvernement avait toujours réussi à trouver une solution commune. «Nous n’avons jamais eu à voter une seule fois sur une décision au sujet du coronavirus».

Le Conseil fédéral travaille déjà à un plan pour sortir de la période de confinement. «Nous avons constaté l’année dernière que la sortie de crise est parfois plus exigeante que le confinement lui-même.»