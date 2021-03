Visite en Afrique – Karin Keller-Sutter célèbre le partenariat migratoire avec le Nigéria La conseillère fédérale a rencontré mardi le secrétaire d’État nigérian aux Affaires humanitaires lors d’une visite dans la capitale Abuja. Tous deux ont souligné le succès de leur collaboration dans le domaine de la migration.

Karin Keller-Sutter et le secrétaire d’État aux Affaires humanitaires Bashir Nura Alkali (deuxième depuis la droite) ont célébré leur partenariat migratoire à Abuja. Keystone

En visite de travail au Nigéria, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a rencontré mardi le secrétaire d’État aux Affaires humanitaires Bashir Nura Alkali. Ensemble, ils ont célébré les dix ans d’un partenariat migratoire «fructueux» entre la Suisse et le pays le plus peuplé d’Afrique, indique le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Lors d’une rencontre dans la capitale Abuja, tous deux ont «souligné le succès de la collaboration dans les domaines des migrations au cours de ces années», écrit le DFJP dans un communiqué. La ministre suisse et le secrétaire d’État nigérian ont également discuté de projets d’avenir.

Le DFJP rappelle que les partenariats migratoires sont un élément «essentiel» de la politique extérieure de la Suisse. Le Nigéria – qui joue un rôle central en matière de migration, comme pays de départ, transit ou destination, selon le DFJP – est le premier pays en Afrique qui a conclu un tel partenariat avec la Suisse.

Demandes d’asile nigérianes en baisse

Cet accord avait été scellé en 2011 «dans un contexte complexe»: en 2010, le Nigéria, qui compte quelque 200 millions d’habitants, était le principal pays d’origine des requérants d’asiles qui déposaient une demande en Suisse. La collaboration entre les deux États était alors «compliquée» en matière de «retours», souligne le DFJP.

Cette collaboration s’est aujourd’hui améliorée et le département la qualifie «d’excellente». «En 2020, la Suisse a enregistré 172 demandes de ressortissants nigérians (ndlr: contre 2746 en 2012), ce qui place le Nigéria en douzième position des principaux pays d’origine», écrit le DJFP.

Jusqu’à présent, la Suisse a conclu des partenariats migratoires avec six pays, en plus du Nigéria: la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo, la Tunisie et le Sri Lanka. Un accord avec la Géorgie est actuellement en cours de préparation, a précisé Karin Keller-Sutter, contactée par Keystone-ATS.

Plus de 50 projets suisses au Nigéria

Dans le cadre de ce partenariat, des unités du DFJP et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en collaboration avec les autorités nigérianes, ont mis en oeuvre plus de 50 projets au Nigéria. La coopération a d’abord été axée sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et le «développement des capacités des autorités d’immigration du Nigéria».

Aujourd’hui, elle s’oriente davantage vers des «approches novatrices concernant la réintégration après un retour». Mais aussi vers la lutte contre la traite des êtres humains, problème «grave» au Nigéria, «en particulier s’agissant de victimes contraintes à la prostitution en Europe», précise le DFJP.

À ce sujet, Karin Keller-Sutter a inauguré une exposition itinérante «The Blue Bus Project», qui émane du partenariat et est réalisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Objectif: sensibiliser la population nigériane aux dangers de cette traite.

À cette occasion, la conseillère fédérale «a souligné l’importance d’une coopération policière efficace pour détruire les réseaux et protéger le plus efficacement les victimes», selon le DFJP.

ATS