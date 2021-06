Relations diplomatiques – Karin Keller-Sutter rencontre des ministres de l’UE La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter était au Luxembourg pour parler de la sécurité au sein de l’espace Schengen et de la lutte contre le terrorisme.

Karin Keller-Sutter a pu mettre à profit son déplacement à Luxembourg pour un premier échange avec le ministre slovène de l’Intérieur Ales Hojs. KEYSTONE/Peter Schneider

Karin Keller-Sutter était mardi au Luxembourg pour la rencontre des ministres de l’Intérieur de l’UE avec au menu la sécurité au sein de l’espace Schengen. La lutte contre le terrorisme était aussi au programme des discussions.

«Après plus d’un an de visioconférences, nous avons enfin pu nous rencontrer à nouveau en personne. Le virtuel, c’est bien, mais les échanges informels directs avec les autres ministres sont tout aussi importants», s’est réjouie la conseillère fédérale dans un communiqué publié par son département. Cette réunion au Luxembourg était la première en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Nouvelle stratégie Schengen

Le principal sujet à l’ordre du jour était la nouvelle stratégie Schengen, présentée par la Commission européenne la semaine dernière. La stratégie vise à renforcer la sécurité et la liberté de circulation à l’intérieur de l’espace Schengen grâce à une gestion plus efficace et mieux coordonnée des frontières extérieures et à une coopération plus étroite. Il est évident, a affirmé la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), qu’une optimisation de la collaboration aux frontières extérieures de l’UE et de l’espace Schengen est aussi dans l’intérêt de la Suisse.

Les ministres ont examiné diverses mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Il s’agit notamment d’intensifier la coopération policière et le partage d’informations.

Karin Keller-Sutter a pu mettre à profit son déplacement à Luxembourg pour un premier échange avec le ministre slovène de l’Intérieur Ales Hojs. La Slovénie assumera la présidence du Conseil de l’UE le 1er juillet prochain.

La conseillère fédérale a par ailleurs discuté avec le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer et le ministre grec de l’Immigration et de l’Asile Notis Mitarákis des travaux concernant le nouveau paquet sur l’asile et les migrations, ainsi que de la question des migrations secondaires. Madame Keller-Sutter a réaffirmé l’engagement de la Suisse pour une solution à l’échelle européenne et une répartition équitable des responsabilités entre les États Schengen.

ATS

