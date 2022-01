Canton de Vaud – Karine Meylan prend la tête du Musée romain de Lausanne-Vidy L’actuelle conservatrice à l’ArchéoLab de Pully prendra la place de Laurent Flutsch qui part à la retraite en juin.

Karine Meylan entrera le 15 juin prochain dans sa fonction de nouvelle directrice du Musée romain de Lausanne-Vidy. Ville de Lausanne

Il y a du changement du côté de la direction du Musée romain de Lausanne-Vidy. La Municipalité lausannoise a nommé vendredi Karine Meylan, actuelle conservatrice à l’ArchéoLab de Pully. Elle remplacera dès le 15 juin Laurent Flutsch à la suite de son départ à la retraite.

«Son expertise dans les disciplines de la muséologie, de l’archéologie et de la médiation culturelle lui permettra de poursuivre l’excellent travail mené par Laurent Flutsch au musée ces vingt dernières années et de faire face aux futurs enjeux notamment en matière d’accès à la culture», écrit la Ville dans un communiqué.

Née en 1981, Karine Meylan est titulaire d’un Master à l’Université de Lausanne en archéologie gallo-romaine, histoire ancienne et histoire ainsi que d’un certificat en pratique muséale de l’International Council of Museums (ICOM). Elle termine actuellement un doctorat en archéologie à l’Université de Lausanne, spécialisée dans le domaine de la médiation des sciences historiques.

Elle dispose d’une grande connaissance du domaine muséal de l’archéologie pour avoir travaillé plus de dix ans comme conservatrice à l’ArchéoLab et comme commissaire d’exposition, notamment à la Villa romaine d’Orbe-Boscéaz, au Musée des arts et des Sciences de Sainte-Croix et à l’UNIL, détaille la Municipalité.

Hommages à Laurent Flutsch

La Municipalité de Lausanne témoigne aussi à Laurent Flutsch sa vive reconnaissance pour avoir, depuis plus de vingt ans, permis au Musée romain de Lausanne-Vidy de se positionner comme une institution de premier plan dans le domaine de l’archéologie en Suisse romande.

Laurent Flütsch, directeur du Musée romain à Vidy. 24 HEURES/Marius Affolter

«Les nombreuses expositions présentées sous sa direction ont attiré et émerveillé des générations d’écoliers et marqué un public de tous âges par le caractère unique de l’expérience qui leur était offerte, en alliant intelligence, humour, originalité et rigueur scientifique», salue-t-elle.

ATS

