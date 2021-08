Athletissima – Karsten Warholm sera à la Pontaise le 26 août Le nouveau recordman du 400 m haies participera à Lausanne à un 400 m plat avec l’ambition de descendre en dessous des 44 secondes. C.MA.

Karsten Warholm va venir à Lausanne pour briller et battre un nouveau record. KEYSTONE

C’est une belle surprise pour Jacky Delapierre et Athletissima. Star des JO à Tokyo, Karsten Warholm sera présent à la Pontaise le 26 août prochain. Le Norvégien, qui a pulvérisé ce mardi au Japon le record du monde du 400 m haies en 45''94, viendra à Lausanne pour battre, sur le 400 mètres plat, le «vieux» record d’Europe de Thomas Schönlebe établi à Rome le 3 septembre 1987 (44''33). Tout laisse apparaître que « le Viking» est capable de courir en moins de 44 secondes sans les haies.

Avec Ricky Petrucciani

Ricky Petrucciani sera également présent à la Pontaise le 26 août. KEYSTONE

Sur le tour de piste de la Pontaise, les adversaires de Warholm seront de choix et connus ces prochains jours. Seule certitude, le public suisse verra à l’œuvre dans cette nouvelle course ajoutée en dernière minute au programme le Suisse Ricky Petrucciani, demi-finaliste à Tokyo et qui semble mûr pour passer pour la première fois de sa carrière sous 45 secondes (le record de Suisse de Mathias Rusterholz est à 44’’99)

