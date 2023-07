Les compositrices inoubliables – Kassia, une lumière sur Byzance Vie et éclats d’une théologienne érudite et d’une artiste raffinée. Rocco Zacheo

Kassia de Constantinople, iconographie byzantine. DR

En traversant l’album que lui a consacré en 2009 l’ensemble VocaMe – rare trace discographique dans le domaine évoqué ici – on résiste difficilement au vertige que procure cette musique parvenue jusqu’à nous depuis un temps et un espace très éloignés. Des voix et de maigres accompagnements instrumentaux resurgissent ainsi depuis le IXe siècle byzantin, à travers les écrits d’un grand personnage de l’empire: Kassia (vers 810-vers 864).

Canonisée et fêtée le 7 septembre dans le calendrier orthodoxe, cette religieuse intrigue tout d’abord par l’étendue de sa culture, bâtie essentiellement grâce au statut social de sa famille. Car son père haut gradé de la ville impériale lui a ouvert les portes de l’instruction, privilège presque jamais accordé à la gent féminine. Il y a eu ensuite son talent éclatant, qui a fait tomber en pâmoison jusqu’à l’empereur Théophile et dont on peut saisir l’ampleur dans ses hymnes, ouvrages ciselés qu’on chantait entre les psaumes dans la liturgie orthodoxe. Une partie conséquente de cette cinquantaine de pièces à la richesse mélodique époustouflante demeure des piliers, toujours inscrits dans la pratique religieuse de tradition grecque. Moniale puis abbesse, Kassia est la première femme dont les œuvres nous soient parvenues par écrit. Il faut la redécouvrir sans attendre.

