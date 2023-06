Avant la finale de la Coupe – Kastriot Imeri: «À YB, j’ai pris beaucoup de maturité» Un peu moins d’un an après avoir été transféré de Servette à Young Boys, le Genevois de 22 ans est devenu champion de Suisse. Il espère réaliser le doublé dimanche, avec la finale de la Coupe contre Lugano. Valentin Schnorhk - Berne

Kastriot Imeri a quitté Servette au mois d’août 2022. Il a signé à Young Boys pour près de 3,5 millions de francs. KEYSTONE

C’est un petit jeu auquel on se prend vite. Dominer l’adversité, amasser les trophées et en vouloir tout de même toujours plus. À Young Boys, un seul titre suffit à créer l’addiction. Lundi, Kastriot Imeri a soulevé pour la première fois le trophée de champion de Suisse. «C’est ce que je suis venu chercher, ça me rend super heureux, sourit le Genevois. Il y en a encore plein d’autres à prendre. La deuxième coupe arrive, et il faudra aller la chercher. Ici, il n’y a que la gagne qui compte.» Pas de satiété. Dimanche (14 h 00), au Wankdorf, l’ancien Servettien voudra ajouter un deuxième titre à son escarcelle, lui qui n’en comptait aucun jusqu’ici: YB défiera Lugano en finale de la Coupe de Suisse.