Mon tube de l’été 1/8 – «Kate Bush est une héroïne de mon adolescence» Tout l’été, une personnalité romande raconte la chanson qui a marqué son existence. Pierre-Yves Walder, le nouveau directeur du NIFFF, dont la 21e édition a ouvert ce vendredi, ouvre le bal. Alexandre Lanz

Pierre-Yves Walder, directeur general et artistique du festival NIFFF, Neuchatel International Fantastique Film Festival. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Nommé en 2020 au poste de directeur général du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), Pierre-Yves Walder savoure enfin, depuis le 1er juillet, sa vraie première édition. Il s’en réjouit d’autant plus que la manifestation enrichit son offre avec un espace «open air» plus grand et plus beau et une section Scream Queer, consacrée à la représentation de la communauté LGBTQI+ dans le cinéma fantastique. Et pour présider le jury de cette 21e édition, rien de moins que la grande écrivaine américaine Joyce Carol Oates, avec qui les festivaliers pourront converser le 7 juillet au Théâtre du Passage.