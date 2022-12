De retour sur les écrans – Kate Winslet, ou l’art de s’engager Alors qu’elle est au casting du nouvel «Avatar», l’actrice donne surtout de la voix pour défendre des sujets qui lui tiennent à cœur, entre lutte contre la précarité et respect des valeurs sociales. Christophe Pinol

ans la série «I Am...», Kate Winslet est Ruth, la mère de Freya, interprétée par sa propre fille, Mia Threapleton, issue d’un premier mariage avec l’assistant-réalisateur Jim Threapleton. CHANNEL 4

Elle avait pourtant juré (ou presque) qu’on ne l’y reprendrait plus. «Il faudrait qu’on me paie cher pour que je tourne à nouveau un jour avec ce réalisateur», avait déclaré Kate Winslet après le tournage de «Titanic», en 1997, au sujet de James Cameron. La faute au légendaire tempérament colérique du cinéaste, peu goûté par l’actrice. Et pourtant… La voilà aujourd’hui au casting d’«Avatar – La voie de l’eau», signé du même Cameron.