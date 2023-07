Première marathonienne de l’histoire – Kathrine Switzer: «Alors j’ai décidé de courir pour elles» Célèbre en tant que première femme à avoir ouvertement couru le marathon de Boston, en 1967, la pionnière américaine a consacré sa vie à une quête: permettre aux femmes de courir, au nom de la liberté. Simon Meier

Kathrine Switzer parcourt Times Square avec son fameux dossard 261, celui qu’elle portait en 1967 lors du marathon de Boston. AFP

Même à plus de 18’000 km et par écrans interposés, la flamme est brûlante. Quand Kathrine Switzer apparaît, c’est la lumière. Et quand elle se met à parler de course à pied, ça décolle. Née le 5 janvier 1947 à Amberg (Bavière), d’un père major dans les troupes d’occupation américaines et d’une mère qui était «le plan Marshall à elle toute seule», la jeune femme devient célèbre à 20 ans.