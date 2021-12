Une actrice chic et choc – Kaya Scodelario, aussi épanouie enceinte qu’en tueuse de zombies

People : Kaya Scodelario – Aussi épanouie enceinte qu’en tueuse de zombies Kaya Scodelario, héroïne d’une nouvelle adaptation du jeu «Resident Evil», attend son deuxième enfant. Une maman aujourd’hui comblée qui n’a pourtant pas eu une enfance facile. Christophe Pinol

Kaya Scodelarioest enceinte de son deuxième enfant. Karwai Tang/WireImage

Elle n’a que 29 ans… et a déjà passé plus de la moitié de sa vie devant les caméras. Après avoir débuté dans la sulfureuse série pour ados «Skins», à 14 ans, Kaya Scodelario est aujourd’hui de retour dans la nouvelle adaptation du jeu «Resident Evil», «Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City» (dès le 24 novembre en salle) où elle doit faire face à une pandémie… de zombies.

Et si elle n’a pas son pareil pour trucider les morts-vivants, elle est tout aussi épanouie dans la vie de tous les jours. Notamment dans son rôle de maman, puisqu’elle a annoncé en septembre dernier être enceinte de son deuxième enfant en dévoilant son ventre arrondi sur Instagram. Avec une pointe d’humour, même, malgré une évidente fatigue. «J’ai essayé d’organiser une de ces magnifiques photos d’annonce de grossesse, y expliquait-elle. Moi, allongée dans les champs au coucher du soleil, au milieu du foin, avec des chiots tout autour et des poussins se nichant dans mes cheveux négligemment étalés au sol… Mais j’étais bien trop épuisée pour ça. Du coup, je me retrouve à faire une grimace devant le miroir en me maquillant pour la première fois depuis six mois… On est néanmoins très heureux avec mon époux.»