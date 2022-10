OFFRES EN LIGNE | 10% de réduction – Keller Drapeaux Profitez chez Keller Drapeaux de 10% de rabais sur tout!

Keller Drapeaux DR

Vous êtes à la recherche d'un drapeau ou d'un produit pratique pour votre maison et votre jardin? Alors Keller Drapeaux SA, entreprise de vente par correspondance leader en Suisse pour les drapeaux, mâts, bâches et produits pratiques pour la maison et le jardin, est exactement ce qu'il vous faut.

Keller Drapeaux SA travaille avec succès depuis plus de 40 ans comme entreprise de vente par correspondance et propose à ses clients un vaste assortiment de produits pour l'intérieur et l'extérieur.

Grâce à des années d'expérience dans le domaine des drapeaux publicitaires et de la publicité textile extérieure ainsi que des concepts d'affichage à l'intérieur, Keller Drapeaux SA a aujourd'hui atteint une position de pointe dans la gestion de l'image des entreprises. Chez Keller Drapeaux SA, vous bénéficiez d'avantages importants tels qu'une grande compétence professionnelle et de service pour les drapeaux et les mâts de drapeaux, une livraison rapide, un service de montage et d'entretien pour les mâts.

Couvrir, protéger, chauffer: lorsque l'automne arrive peu à peu avec les premières gelées, il est temps de protéger les plantes sensibles du froid. Chez Keller Drapeaux, vous trouverez à cet effet un large assortiment d'articles d'hivernage. Plus d’information sur www.kellerdrapeaux.ch