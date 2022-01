Santé – Kellogg’s pénalisé au Mexique pour non-respect des normes sur le sucre Le groupe américain vient d’être épinglé par la justice mexicaine pour n’avoir pas respecté les normes d’étiquetage.

Depuis octobre 2020, une nouvelle norme oblige les entreprises agro-alimentaires à mettre en garde les consommateurs contre les excès de sucres. Getty Images via AFP

La multinationale américaine des céréales Kellogg’s a été pénalisée au Mexique pour non-respect d’une nouvelle norme d’étiquetage sur les excès de sucre, de sel et de matières grasses dans l’un des pays les plus touchés au monde par le surpoids et l’obésité.

Quelque 380’000 paquets de Corn Flakes et autres piliers du petit-déjeuner des enfants ont été «immobilisés» dans un centre de distribution de la marque américaine et 75 points de vente, a déclaré mardi à l’AFP un porte-parole du parquet général du consommateur. Ces produits ne présentent pas d’étiquettes réglementaires mettant en garde «contre les excès de calories et de sucres ajoutés», avait indiqué l’organisme de défense des consommateurs dans un communiqué du 14 janvier.

70% des Mexicains en surpoids

«Nous fournissons des informations nutritionnelles en grand nombre et basée sur la science, à travers les étiquettes des produits que nous vendons dans le monde entier», s’est défendu Kellogg’s dans un «avis important» sur son portail au Mexique. «Kellogg’s a été la première entreprise au Mexique à inclure des guides nutritionnelles sur ses produits», ajoute Kellogg’s.

Depuis octobre 2020, une nouvelle norme oblige les entreprises agro-alimentaires à mettre en garde les consommateurs contre les excès de sucres, de sel et de matières grasses dans leurs produits. Les dessins sur les paquets d’emballages sont également interdits pour protéger les enfants. Résultats: dans les supermarchés, la plupart des produits alimentaires -mexicains ou d’importation- sont proposés à la vente avec des timbres noir et blanc bien en évidence sur leur emballage. Ces timbres mettent en garde contre des «excès de sucre», de «sodium (sel)» ou de «graisse saturée».

Les autorités tentent ainsi de s’attaquer aux problèmes de surpoids, qui touche «70% des Mexicains et presqu’un tiers d’entre eux souffre d’obésité», d’après le gouvernement. En octobre dernier les autorités avaient déjà immobilisé des boîtes de soupe instantanée pour les mêmes raisons.

AFP

