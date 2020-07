Arrivée au LHC – Ken Jäger s’entraîne avec Lausanne Sans contrat, le jeune Grison participe à la préparation avec Lausanne. Il pourrait y disputer la saison 2020-2021. Grégory Beaud

Ken Jäger a joué pour Västerviks en Suède. DR

Après deux saisons passées en Suède entre Rögle (1re division) et Västerviks (2e division), Ken Jäger (22 ans) pensait poursuivre l’aventure nordique pour un troisième exercice. Ce d’autant plus que la saison 2019-2020 a été bonne (10 buts et 9 passes décisives). Mais il se trouve que l’attaquant polyvalent sonde actuellement le marché. La situation liée à la pandémie de coronavirus rendant le début de saison en Suède hautement hypothétique.

Ken Jäger, qui a disputé deux matches de l’équipe de Suisse la saison dernière, se trouve actuellement à l’entraînement avec le Lausanne HC. Selon nos informations, le club de la Vaudoise aréna serait intéressé par s’assurer les services de l’ancien international junior. Il avait disputé le Mondial M20 lors de la saison 2017-2018. Avant de partir pour la Suède, Ken Jäger avait effectué sa formation avec le HC Davos avec qui il a gravi tous les échelons.

Récemment, le Lausanne HC avait annoncé vouloir prendre un virage drastique et se tourner vers une pyramide de formation à plusieurs niveaux. Les Lions se sont déjà assuré un partenariat avec le HC Valais Chablais afin d’y développer plusieurs joueurs. Si Ken Jäger venait à s’engager avec le LHC, cela rendrait d’autant plus tangible cette nouvelle philosophie.