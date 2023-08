Festival de Locarno – Ken Loach a subjugué les festivaliers locarnais Après Cannes, «The Old Oak», le dernier opus du cinéaste de 87 ans, a fait grande impression au Tessin. Pascal Gavillet

Ken Loach au festival de Locarno mardi soir, pour la présentation de son dernier film, «The Old Oak». KEYSTONE

Stars et grands cinéastes ne se bousculent pas cette année à Locarno, même si ce n’est pas forcément ce qu’on attend du festival. Aussi la présence de Ken Loach, venu présenter mardi soir sur la Piazza Grande son dernier film, «The Old Oak», qui faisait partie de la compétition cannoise 2023, a eu la valeur d’un événement. Une longue et belle standing ovation a conclu une projection qui a séduit le public. Peut-être le dernier pour l’auteur britannique de 87 ans? Ce n’est pas certain. Sans avoir de nouveaux films en chantier, le metteur en scène, toujours alerte, invariablement accompagné de son scénariste Paul Laverty, confesse qu’il a quelques idées et, en tout cas, n’a pas fait de déclaration pour affirmer que «The Old Oak» serait le point final de sa carrière.

Même pas inspiré de faits réels, mais parfaitement vraisemblable dans ce qu’il raconte, «The Old Oak» se centre autour d’un pub du nord-est de l’Angleterre qui donne son titre au film. L’endroit est en déclin, mais une poignée d’habitués s’y accrochent. Et va voir d’un mauvais œil, du moins au départ, l’arrivée de réfugiés syriens qu’on va loger à l’intérieur. Cette cohabitation de deux communautés va pourtant finir par se réaliser. Et le film d’illustrer tant bien que mal cette thématique du «vivre-ensemble», marronnier social souvent brandi lorsqu’on parle d’intégration.

«La solidarité est un thème récurrent dans la plupart de mes films, déclarait Loach mardi à Locarno. Elle s’accompagne en l’occurrence d’un conflit inconciliable. Celui de la lutte sociale, de ces inégalités entre ceux qui travaillent pour subsister et d’autres qui les exploitent. Le problème est à mon sens irréductible. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Désolé, je n’invente rien, mais j’essaie d’évoquer cela en faisant du cinéma.»

Pour Ken Loach, il s’agit de la cinquième fois qu’il vient présenter un film à Locarno. «Et pour moi la première, ajoute le scénariste Paul Laverty. L’idée de m’asseoir avec 8000 personnes (ndlr: sur la Piazza Grande) pour montrer notre travail m’émeut considérablement. Tous ces regards fixés sur l’écran, pour une fois détachés des écrans minuscules des téléphones portables, cela justifie totalement notre travail.»

De son côté, Ken Loach demeure toujours aussi humble. «Je serais bien incapable de dire que tel ou tel de mes films est meilleur que les autres. Je ne vois que ce qui ne va pas dedans. Les scènes où je me suis planté, les détails que j’aurais dû gommer. C’est d’ailleurs ce qui m’a toujours permis d’avancer. Si j’avais été satisfait de mon travail, j’aurais pu m’arrêter de tourner. J’aurais sans doute fait davantage l’unanimité, ce qui est loin d’être le cas.»

«The Old Oak» sera à l’affiche en Suisse romande dès le 25 octobre. Avec «Anatomie d’une chute» de Justine Triet (sortie fin août pour la Palme d’or), c’était l’autre rescapé de Cannes à avoir eu les honneurs d’une première suisse sur la Piazza Grande. Deux des soirées les plus mémorables de cette 76e édition du Locarno Film Festival.

