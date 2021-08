Western en série – Kevin Costner et Steven Spielberg galopent vers les hautes plaines La RTS lance la saison 2 de «Yellowstone», tandis qu’Arte exhume «Into the West». L’Ouest, le vrai? À voir. Cécile Lecoultre

Kevin Costner, 66 ans, dans «Yellowstone». Une série qui dure… la 4 e saison est en tournage. DR

À 66 ans, Kevin Costner traîne dans ses sacoches de sublimes pages écrites à la gloire de la dernière frontière quand il produisait «Danse avec les loups» en langue lakota. Dans «Yellowstone», en cow-boy du Montana buriné par le destin, patriarche maudit qui sent le pétrole et la bouse de vache, le comédien bluffe autant que jadis. Alors que la RTS diffuse la deuxième saison, aux États-Unis, un quatrième volume est en cours de tournage. Au vu des audiences et trophées engrangés, le scénariste Taylor Sheridan annonce même un préquel, «Y: 1883», sur les origines du clan Dutton.