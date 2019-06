Kevin Mbabu, un latéral toujours plus offensif sur et en dehors du terrain

Kevin Mbabu est concentré à 100% sur la Ligue des nations jusqu’à dimanche soir, date officielle du début des vacances d’été des joueurs de l’équipe de Suisse. L’Angleterre se présentera face à la Nati dimanche dès 15 heures à Guimarães et deux heures plus tard, voire trois, tout sera consommé, la saison 2018-2019 des internationaux suisses officiellement terminée. En attendant, donc, il y a encore une mission à accomplir: aller chercher la troisième place de cette toute première édition de la Ligue des nations.

Pour faire la promotion de ce tournoi au Portugal, et remplir les stades, l’UEFA a effectué une campagne d’affichage avec quatre stars, une par équipe qualifiée. Pour le Portugal, Cristiano Ronaldo. À côté de lui, l’Anglais Harry Kane. En face, le Néerlandais Virgil van Dijk. Et pour la Suisse? Stephan Licht­steiner, soit un joueur… non convoqué par Vladimir Petkovic. Il faut dire que le sélectionneur a trouvé plus fort, et surtout plus en forme, que le latéral droit remplaçant d’Arsenal: le dynamique Kevin Mbabu, auteur d’une performance offensive de premier plan face au Portugal mercredi. «Je ne vais pas m’attarder sur mon match, pour la simple et bonne raison que l’équipe n’a pas gagné. Mais c’est sûr que je suis satisfait de ma performance», a concédé le très humble Genevois, qui a réussi un festival sur son côté.

Si ses lacunes défensives sont parfois criardes dans un système traditionnel à quatre défenseurs, Mbabu s’éclate quand il a de l’espace devant lui et qu’il peut arpenter tout le côté. Dans une défense à trois centraux, par exemple, ce système un peu hybride que Vladimir Petkovic apprécie. La Suisse ne joue en effet pas tout à fait dans un 3-5-2 traditionnel, car Ricardo Rodriguez est un latéral reconverti et Steven Zuber n’est pas tout à fait le pendant de Kevin Mbabu. La Suisse n’a pas évolué de manière très symétrique face au Portugal, et ce système fait le bonheur de Mbabu, qui excelle dans cette position.

Wolfsburg évoluera en 3-4-3

La Bundesliga s’apprête d’ailleurs à découvrir le Genevois, puisqu’il vient de s’engager pour quatre ans avec Wolfsburg où, pour le coup, il aura un vrai pendant sur le côté gauche, le très offensif latéral français Jérôme Roussillon, un joueur qui lui ressemble beaucoup dans le style. «Je sais que le nouvel entraîneur a déjà parlé de jouer en 3-4-3», sourit Kevin Mbabu, qui se réjouit de jouer dans ce système pour sa première saison en Allemagne.

L’Autrichien Oliver Glasner va lui aussi arriver cet été, et il est à espérer que ces principes ultra­offensifs résistent à la réalité du terrain. Si oui, Mbabu a tout pour exploser véritablement pour sa deuxième expérience à l’étranger après celle à Newcastle, lorsqu’il était encore adolescent.

Il répond à «CR7»

«J’ai passé trois ans et demi en Angleterre, c’est comme ma deuxième maison», a-t-il expliqué vendredi, à deux jours d’affronter Jadon Sancho et Raheem Sterling, deux ailiers qu’il a lui-même qualifiés comme étant de «classe mondiale».

Mais attention: s’il estime que l’Angleterre sera favorite de ce duel, le latéral ne fera aucun complexe. Il a ainsi répondu au buzz généré par le dribble de Cristiano Ronaldo, qui l’a complètement mis dans le vent mercredi au stade du Dragon.

«Bien sûr que j’ai vu le buzz que ça a provoqué, mon nom a été tagué partout, je ne pouvais pas y échapper. Chaque fois que Cristiano Ronaldo réussit un geste, il fait le tour du monde, donc c’est normal. Mais la dernière fois c’était moi! Donc on est à 1-1», s’est marré le Genevois, en référence à la victoire 2-1 d’YB face à la Juventus en décembre dernier. Un match de Ligue des champions lors duquel il avait été étincelant tout du long. Hors du terrain aussi, Kevin Mbabu sait se montrer offensif. (24 heures)