CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Kick Ball Change 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour Kick Ball Change le dimanche 11 décembre 2022 à 17h au Théâtre La Grange-UNIL.

Kick Ball Change DR

Entre danse et théâtre, un spectacle qui mêle humour et profondeur, qui célèbre l’amitié et la force des rencontres, aussi inattendues soient-elles!

Revenant sur les traces de leur passé commun, Charlotte Dumartheray et Kiyan Khoshoie décident de reprendre le rock’n’roll acrobatique, discipline qu’iels ont exercé ensemble lors de leur adolescence et qui a entraîné leur rencontre. Associant ce matériel chorégraphique spécifique et la convocation des fantômes de leur jeunesse, iels évoquent l’univers singulier de cette discipline, la beauté et la difficulté de la collaboration, le temps qui passe, ce qui dure et ce qui cesse, et leur rapport à la passion. Le kick ball change, ce pas répétitif du monde du rock acrobatique, telle une boucle dans laquelle on s’enferme, devient alors une métaphore dansée des relations humaines. Let’s rock!

Informations complémentaires: www.grange-unil.ch

Participez gratuitement, jusqu’au mardi 15 novembre 2022 à midi, en remplissant le formulaire: