Blessés de guerre – Kiev soigne ses soldats avant de les renvoyer au front Dans le centre de Forest Glade, 200 hommes sont soignés pour des commotions cérébrales et troubles de stress post-traumatique. Des séquelles lourdes qu’ils tentent de surmonter. Pierre Polard - Pushcha-Vodytsia, Le Figaro

Après un passage dans un hôpital militaire, une commission décide si le soldat est apte à retourner au combat. Ici dans un hôpital militaire de Zaporijjia, le 15 mai 2022. Lara Hauser/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La guerre semble si loin au milieu de ces bois. Dans la cime des arbres, le vent s’émiette en bruissements et le soleil en lueurs. Un palais soviétique se dresse, au bout d’un chemin, comme perdu. L’édifice est monumental, haut de plusieurs étages, doté d’une centaine de chambres et d’une salle de cinéma. De la verdure à chaque fenêtre et un vert pâle, mêlé aux boiseries, sur tous les murs: la nature est partout.