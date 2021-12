Ski alpin – Kilde en démonstration, Feuz et Odermatt manquent le podium Aleksander Kilde a survolé mercredi le super-G de Bormio, son troisième succès de rang dans la discipline. Meilleur Suisse, Beat Feuz termine 5e. Stefan Rogentin et Marco Odermatt dans le top 10. Sport-Center

Vainqueur en 2011 sur cette Stevio, le Valaisan Didier Défago reste toujours le dernier Suisse à avoir dompté ce classico de la Coupe du monde. Battu la veille par un Dominik Paris «injouable» chez lui en descente, Marco Odermatt a encore une fois trouvé plus fort que lui sur ce tracé verglacé. À Bormio, le Nidwaldien a dû cette fois-ci se contenter du huitième rang d’un super-G qui a souri à Aleksander Aamodt Kilde, le petit ami de Mikaela Shiffrin, toujours aussi impressionnant dans les épreuves de vitesse.

Le Norvégien qui s'était déjà imposé lors des deux derniers super-G de l’hiver, à Beaver Creek et à Val Gardena, a fait valoir toute sa puissance sur cette piste exigeante pour réaliser la passe de trois et s’offrir ce 10e succès sur le cirque blanc, son cinquième dans la discipline et sa première dans cette station italienne. Marco Odermatt, qui avait dompté le premier des deux super-G dans le Colorado, a également dû s’avouer vaincu devant le surprenant Autrichien Raphaël Haser, deuxième à 72 centièmes et Vincent Kriechmayr, champion du monde de la discipline, lesquels complètent le podium.

Joli tir groupé helvétique

Beat Feuz s’est bien remis de sa chute survenue mardi. AFP

Dans cette discipline d’instinct, où le moindre écart se paie cash, celui que l’on considère comme le meilleur skieur de la planète actuel, toujours solide leader de la Coupe du monde, a commis trop d’imperfections pour monter sur le podium. Il a même été devancé par l’Américain Ryan Cochran-Siegle (4e), le Français Matthieu Bailet (6e) ainsi que ses deux compatriotes, Beat Feuz (5e), qui a bien réagi après sa chute de la veille, mais aussi par l’étonnant Stefan Rogentin (7e), qui a confirmé son beau 5e rang de Val Gardena.

Les autres Suisses sont plus loin au classement. Gino Caviezel est 11e, Loïc Meillard 15e alors que Urs Kryenbühl et Justin Murisier ont été relégués, avec le même temps, à la 28e place. Troisième en descente mardi, Nils Hintermann a cette fois-ci été éliminé.

Une revanche est prévue ce jeudi, encore une fois en super-G.

