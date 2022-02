Ski alpin – Kilde remporte la deuxième descente d’entraînement Le Norvégien a battu le vent et tous ses adversaires sur le tracé des JO de Pékin. Hintermann 6e, Feuz 10e. Christian Maillard Pékin

Aleksander Aamodt Kilde se profile comme le favori de la descente de dimanche. AFP

Si ce vendredi à Janqing le vent est venu, comme la veille, perturber l’entraînement de descente, cela n’a pas trop dérangé Aleksander-Aamodt Kilde qui a réussi à se faufiler entre deux bourrasques pour dominer cette deuxième séance chronométrique.

Le Norvégien, qui sera l’un des grands favoris de l’épreuve reine olympique du ski alpin ce dimanche (4h), a laissé derrière lui l’Autrichien Max Franz qui sera un prétendant dangereux ainsi que le Canadien Broderick Thompson.

Les Suisses en embuscade

Du côté suisse, Beat Feuz, 10e à 58 centièmes, est en embuscade, confiant avant d’aller chercher l’or olympique qui lui manque encore le jour J. «Il faut avoir le bon ski, le bon fart et le bon vent pour faire la décision dimanche. Si tu as ça, tu peux gagner», avait déjà déclaré le Bernois jeudi. Marco Odermatt, seulement 38e de ce deuxième test, à 2’’22 du colosse viking, en a d’ailleurs profité pour mettre au point son matériel. «Tout est différent de ce que l'on connaît, remarquait-il la veille. La neige est spéciale, la piste aussi qui n'est pas comparable à celles de la Coupe du monde. On doit vraiment profiter de ces entraînements pour peaufiner les réglages et trouver la ligne la plus rapide pour dimanche.» Le Nidwaldien, qui apprend vite, sera prêt.

Niels Hintermann. AFP

Niels Hintermann, qui a confirmé avec le sixième rang sa belle régularité de l’hiver, pourrait être la belle surprise, tout comme Stefan Rogentin (20e), d’ailleurs, qui veut aussi y croire. «Les Jeux olympiques sont toujours propices aux sensations, sourit le Grison. Alors pourquoi pas moi?»

Surprise espagnole

L’Espagnol Adur Etxezarreta (7e à 0’’54), déjà très à l’aise jeudi (2e mais en manquant une porte), compte aussi sur Eole pour le propulser miraculeusement sur le podium.

Engagés dans le combiné de jeudi prochain, Justin Murisier (18e), Loïc Meillard (27e), Yannick Chabloz (30e) et Luca Aerni (39e) semblent aussi bien à l’aise sur ce tracé.

Le top 10 du deuxième entraînement.

Un troisième entraînement est prévu ce samedi (à 11 h), si le vent le permet.

