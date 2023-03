Ski alpin – Kilde renonce, Odermatt va gagner le grand globe Marco Odermatt va remporter le classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Le Suisse ne peut plus être rejoint en tête du classement par son rival Aleksander Kilde. Cyrill Pasche

Le Suisse Marco Odermatt ne sera pas rejoint en tête du classement par son rival Aleksander Kilde. Getty Images via AFP

Le Norvégien Aleksander Kilde renonce définitivement à prendre part aux deux slaloms géants à Kranjska Gora ce weekend en Slovénie, une nouvelle qui garantit presque à Marco Odermatt de remporter le classement général de la coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

Le Nidwaldien de 25 ans, qui comptabilise 386 points d’avance sur Kilde avant les six dernières courses, ne peut plus être rejoint en tête du classement. Le Norvégien ne s’aligne en effet jamais en slalom et ne sera de retour que la semaine suivante pour la finale de la Coupe du monde à Soldeu, où il ne pourrait engranger que 300 points au maximum. Et même en tenant compte des 400 points en jeu lors de la finale de la Coupe du monde, quinze points samedi en Slovénie suffiront déjà à Odermatt pour s’adjuger le grand globe de cristal dès ce weekend.



