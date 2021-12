Hockey sur glace - Killian Mottet a surgi au meilleur moment

Suisse - Slovaquie 3-2 (0-1 1-0 2-1) Afficher plus

Lonza Arena. 2587 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Campbell (Can), Obwegeser, Ondracek (Tch).

Buts: 12e Kelemen (Gernat) 0-1, 35e Hollenstein (Haas) 1-1, 43e Hollenstein (Praplan, Loeffel/ 5 c 4) 2-1, 46e Kelemen (Zuzin, Hudacek) 2-2, 57e Mottet (Marti, Müller) 3-2.

Suisse: Berra; Heldner, Geering; Loeffel, Marti; Glauser, Kreis; Sutter, LeCoultre; Praplan, Haas, Hollenstein; Bertschy, Malgin, Scherwey; Riat, Walser, Mottet; Zehnder, Senteler, Müller. Entraîneur: Fischer.

Slovaquie: Rybar; Bucko, Gernat; Gachulinec, Golian; Vitalos, Ivan; Kelemen, Hudacek, Zuzin; Balaz, Griger, Varga; Regenda, Roman, Bondra; Mucha, Siska, Koch. Entraîneur: Ramsay.

Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse, 6 x 2’ contre la Suisse.

Notes: La Suisse au complet. 100e sélection de Berra et Loeffel. Bertschy manque la transformation d’un penalty (11e). Walser se blesse (19e) et ne réapparaît plus. La Slovaquie sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’35 à la fin du match).