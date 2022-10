Saut à skis – Killian Peier: «Je me donne un mois pour me remettre à sauter» À l’arrêt depuis août dernier, le sauteur vaudois prend son mal en patience. Il va manquer le début de la Coupe du monde, début novembre à Wisla (Pologne). Renaud Tschoumy

Killian Peier doit encore attendre avant de remonter au sommet d’un tremplin. AFP

Il avait déjà manqué la totalité de la saison 2020/21, en raison d’une blessure consécutive à une chute lors des championnats de Suisse, en octobre 2020. Et voilà que Killian Peier va à nouveau manquer le début de la saison, début novembre à Wisla (Pologne). Le sauteur à skis de 27 ans souffre d’une inflammation au genou qui lui a interdit tout saut depuis le mois d’août.

«Je n’ai qu’une centaine de sauts d’entraînement cette année, et zéro depuis cet été, explique le Vaudois. Je me suis blessé au ligament rotulien, et même s’il n’y pas eu de déchirure, j’ai des micro-fissures dans le tendon. C’est donc plus grave qu’une simple inflammation.»

Dans ces conditions, comment se rétablir au plus vite? «Paradoxalement, il faut s’entraîner le plus possible, essayer de faire travailler le tendon rotulien sans pour autant arriver à un seuil de douleur exagéré. Tout est question de sensations. Dans la vie de tous les jours, je n’éprouve aucune gêne. Mais il est encore trop tôt pour que je me remette à sauter.»

«Les épreuves que j’ai traversées m’ont permis de mieux connaître mon corps, voire même mon ressenti.» Killian Peier, sauteur à skis blessé

Pourtant, Killian Peier sent un net mieux depuis quelques jours. «Cela fait une bonne semaine que je sens des progrès, confirme-t-il. Je peux m’entraîner de manière un peu plus intensive. Le but que je me fixe, c’est d’être de retour sur les skis dans un petit mois. Mais au moment où je vous parle, je n’ai aucune certitude…»

Pour autant, Killian Peier se refuse à évoquer la malchance. «Les blessures font partie du quotidien des sportifs. Certains sont plus souvent blessés que d’autres, mais il ne s’agit pas de parler de malchance. Les épreuves que j’ai traversées m’ont permis de mieux me connaître, de mieux connaître mon corps, voire même mon ressenti. Attention, je ne dis pas que la situation est facile à gérer. Mais je pense, et je suis même sûr, que j’en ressortirai plus fort, au niveau mental surtout.»

Killian Peier espère bien pouvoir se le prouver à lui-même aussi vite que possible. «Comme déjà dit, je me fixe un petit mois pour revenir sur les skis. Après, ma première attente sera de pouvoir sauter pendant une bonne partie de la saison. Et je me fixerai de nouveaux objectifs au fur et à mesure.»

