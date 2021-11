Saut à ski – Killian Peier manque de justesse le top-10 Dans le froid extrême du Nord de la Finlande, le Vaudois a bouclé un joli week-end, en prenant dimanche la 11e place du concours de Coupe du monde, remporté in extremis par le Slovène Anze Lanisek. Sport-Center

Killian Peier dans le froid de Ruka. AFP

Le Sarrazin a réussi son début de saison. Sixième la veille sur le tremplin de Ruka (Fin), il a de nouveau brillé dimanche. Dixième après un saut initial posé à 132 mètres, Killian Peier, 26 ans, a encore grappillé un mètre lors de la «finale». Pas suffisant pour rester dans le top-10 (11e), mais assez bon pour valider un retour de blessure bien géré. Loin devant lui, Anze Lanisek (Sln/311,9 pts), ainsi que les Allemands Karl Geiger (310,3 pts) et Markus Eisenbichler (305,2 pts) ont composé un bien joli podium.

Gregor Deschwanden, lui, avait réussi une bonne tentative initiale (14e/134 m), avant de quelque peu rentrer dans le rang à la suite du second envol. Le Lucernois a été victime, comme d'autre, d'un changement d'élan qui l'a pénalisé de plus de 11 points (19e rang final/132,5 m). Mais quelques jours après être passé par la case Covid et avoir manqué l'ouverture de la saison de Coupe du monde, le sauteur de 30 ans a engrangé au moins un peu de confiance.

Simon Ammann, qui avait réussi une magnifique qualification bouclée au 4e rang grâce à un bond à 140,5 mètres, n'a pas réussi à emporter cette confiance en première manche. Le quarantenaire st-gallois n'a pu faire mieux que le 33e rang à la suite du premier saut de l'après-midi avec un saut à 127 m et a dû regarder ses collègues se disputer la victoire quelques minutes plus tard. Dominik Peter avait aussi passé le premier cut, mais a dû se contenter de la 32e place (130 m).

