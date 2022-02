JO 2022 – Killian Peier va retenir les leçons olympiques

Ses résultats de la saison en cours, couplés à sa médaille de bronze des Mondiaux 2019, avaient fait naître de grands espoirs. Mais la réalité olympique a ramené sur terre Killian Peier, au propre comme au figuré. Il reste certes au sauteur suisse le concours par équipes de lundi, mais ses épreuves individuelles vont le faire grandir dans sa façon d’appréhender le plus grand événement du calendrier.

Votre réaction, après ce concours au grand tremplin?

J'ai déjà pu m'améliorer par rapport au petit tremplin. Le chemin a été assez difficile, mais j'ai réussi à continuer à me battre et à rester «relax». Sans trop me crisper. Samedi, j'ai pu sortir trois sauts disons solides et stables. C'a été définitivement ma meilleure performance ici à Pékin. Donc je suis déjà fier de ça, pour commencer.