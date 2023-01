Auteur primé – Kim de l’Horizon: nouvelle star de la littérature suisse Son premier roman a remporté le Prix suisse du livre et le Prix allemand du livre 2022. Annoncé pour parution à Paris en septembre 2023, «Blutbuch» atteste d’une autre manière d’envisager la littérature – et la vie. Rencontre. Isabelle Falconnier

Couronné par le prestigieux Prix allemand du livre à Francfort en octobre, Kim de l’Horizon a remporté le Prix suisse de littérature à Bâle en novembre pour son roman «Blutbuch». KEYSTONE/RONALD WITTEK

Kim de l’Horizon, c’est une apparition, d’abord. Douce, lumineuse, intrigante. Kim débarque dans ce café du quartier de la gare à Zurich avec un blouson bombers doré, un bonnet rouge, un pull en velours, des yeux de biche et une moustache parfaitement sobre. Il commande un cappuccino avec du lait de soja et entame la conversation en français, héritage d’une enfance bernoise. Kim habite le quartier de Witikon mais vient souvent écrire dans ce bar. «Si les personnes queers se retrouvent souvent en ville, ce n’est pas qu’elles n’aiment pas la campagne, mais parce que dans une ville comme Zurich, on trouve plus de diversité et de tolérance.»