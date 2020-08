Corée du Nord – Kim Jong-un envoie de l’aide dans une ville confinée Le régime nord-coréen a instauré en juillet un état d’urgence maximale à Kaesong après la crainte d’un cas possible de contamination au coronavirus.

L’agence officielle KCNA précise que Kim Jong-un est préoccupé «jour et nuit» par le sort des habitants de Kaesong. KEYSTONE

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l’envoi d’aide à Kaesong, a annoncé dimanche l’agence de presse officielle KCNA. Cette ville située à la frontière intercoréenne est confinée depuis juillet pour lutter contre le coronavirus.

Les autorités nord-coréennes ont déclaré avoir instauré en juillet un état d’urgence maximale à Kaesong après y avoir découvert un cas possible de contamination au coronavirus qui serait le premier du pays. KCNA a rapporté qu’un train chargé d’aide, notamment des vivres et des médicaments, était arrivé vendredi dans cette ville.

«Le Leader Suprême s’est assuré que des mesures d’urgence étaient prises pour fournir de la nourriture et des médicaments après que la ville a été totalement bloquée, et cette fois il a veillé à ce que de grandes quantités de riz et d’aide soient envoyées à la ville», a déclaré l’agence officielle. KCNA ajoute que Kim Jong-un est préoccupé «jour et nuit» par le sort des habitants de Kaesong qui poursuivent selon l’agence «leur campagne pour mettre en échec la progression du virus malfaisant».

Aucun cas officiellement

Le mois dernier, Pyongyang avait annoncé qu’un transfuge s’étant réfugié en Corée du Sud il y a trois ans était rentré clandestinement en Corée du Nord le 19 juillet en «traversant illégalement» la frontière très surveillée entre les deux pays. L’armée sud-coréenne a confirmé à l’époque qu’il existait une «grande possibilité» qu’un transfuge soit récemment reparti au Nord.

L’homme, qui présentait des symptômes du Covid-19, a été placé sous «une stricte quarantaine», ont indiqué les autorités nord-coréennes, qui n’ont pas formellement confirmé s'il avait été testé positif. Si c’était le cas, ce serait le premier cas officiellement reconnu de Covid-19 en Corée du Nord. Jusqu’alors, Pyongyang a affirmé n’avoir recensé aucun cas de contamination. Des experts émettent des doutes à ce sujet. La Corée du Nord a fermé fin janvier sa frontière avec la Chine où était apparu le virus. Elle a imposé de dures restrictions, plaçant des milliers de personnes en l’isolement.

ATS/NXP