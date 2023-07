Une star aux multi-casquette – Kim Kardashian a des rêves de grandeur Déjà influenceuse, star de la télé-réalité et entrepreneuse, et bientôt actrice à part entière, Kim K. s’imagine également avocate. Mais comment compte-t-elle gérer toutes ses activités? Christophe Pinol

Le 8 février dernier, Kim Kardashian dans la boutique éphémère qui accueillait sa marque de lingerie Skims, ouverte pour la Saint-Valentin à Los Angeles. GETTY IMAGES FOR SKIMS

Elle était encore la semaine passée au centre de toutes les attentions… Mais une fois n’est pas coutume, les tenues qui ont forgé sa légende, ou ses frasques dont se délectent ses détracteurs, n’y étaient pour rien. Non, si Kim Kardashian a une fois de plus fait le buzz, c’est à cause des premières images dévoilées de ses débuts en tant qu’actrice, dans la 12e saison de la série «American Horror Story».

Une star aux 1000 casquettes

On la savait influenceuse, star de la télé-réalité et même entrepreneuse à succès mais la comédie, à l’exception de quelques apparitions ici et là au début des années 2010, ne figurait pas encore sur son CV. À 42 ans, l’Américaine est pourtant cette fois censée tenir un des rôles principaux de cette nouvelle saison. Dans le premier teaser révélé en fin de semaine passée, elle est d’ailleurs érigée en star du show aux côtés d’Emma Roberts et de Cara Delevingne, où elle apparaît dans un look méconnaissable, en blonde peroxydée.

Mais il faudra se montrer patient avant de pouvoir juger de la qualité de son jeu. Comme la plupart des tournages, celui-ci est actuellement touché par la grève des scénaristes et des acteurs qui paralyse Hollywood. Et vu la façon dont évoluent les négociations, il n’est pas près de reprendre…

«Je me suis rendu compte qu’il vaut mieux ne pas fuir les événements. D’abord gérer… Traiter, guérir et ensuite ressentir les choses.» Kim Kardashian, dans l’émission de télé-réalité «Les Kardashian»

On est surtout curieux de voir comment la reine des selfies compte maintenant gérer ses différentes casquettes. En tant qu’influenceuse, pas de souci: elle continue de faire et défaire la mode sur son compte Instagram. Quitte à parfois dépasser les bornes – et à se faire remonter les bretelles – quand elle sort de sa zone de confort, comme avec cette amende de plus d’un million de dollars dont elle a écopé en octobre dernier pour avoir fait l’éloge d’une cryptomonnaie sans avoir mentionné qu’elle était payée pour le faire.

Elle apparaît également toujours avec sa famille dans l’émission de télé-réalité «Les Kardashian» (disponible sur Disney+) en distillant de savoureuses réflexions sur le sens de la vie. La semaine passée, elle revenait ainsi sur sa courte liaison avec l’humoriste Pete Davidson, qui avait pris fin avant même la finalisation de son divorce d’avec Kanye West, en novembre dernier, après six ans de mariage et 4 enfants. «J’ai peut-être enchaîné sur cette relation trop vite, avait-elle admis lors d’une conversation avec ses sœurs Kendall et Kylie Jenner. Ça m’a permis de me changer les idées mais je me suis rendu compte qu’il vaut mieux ne pas fuir les événements. D’abord gérer… Traiter, guérir et ensuite ressentir les choses.»

Avocate pour la bonne cause

Mais c’est probablement en tant qu’entrepreneuse qu’elle s’épanouit le plus. D’abord avec sa ligne de cosmétiques, KKW. Et plus récemment avec sa marque de lingerie et de gaine, Skims, qui rencontre un succès sans précédent. Depuis la semaine passée, grâce à une nouvelle levée de fonds, l’entreprise a atteint les 4 milliards de dollars de valorisation. Mais attention: là aussi, la sortie de route est vite arrivée. Il y a un mois, sa campagne de pub pour ses nouveaux maillots de bain en simili cuir avait largement été décriée pour son hypersexualisation, entre les poses lascives de ses mannequins, leurs corps huilés et les lourdes connotations aux pratiques BDSM.

Reste que toutes ces activités pourraient bientôt être balayées par de nouvelles ambitions. Car l’égérie de Balenciaga s’imagine de plus en plus avocate à part entière. En 2017, elle se découvrait la vocation d’aider les personnes emprisonnées à tort et s’était lancée dans des études de droit. Elle avait réussi l’examen de première année en 2021 et compte bien passer celui du barreau en début d’année prochaine. Invitée au sommet Time 100, en avril dernier, elle avait même déclaré: «Je serais tout aussi heureuse d’être avocate à plein temps», quand l’animatrice lui avait demandé si elle envisageait de pouvoir un jour vivre sans les caméras. Pour rappel, elle a de qui tenir puisque son papa n’est autre que le fameux Robert Kardashian, célèbre pour avoir défendu O. J. Simpson dans un procès qui avait tenu en haleine le pays entier en 1992.

On assiste ainsi peut-être aux derniers instants de la Kim K. connue pour ses extravagances et son excentricité, avant qu’elle ne troque ses robes moulantes contre une large toge. Personne n’y croit vraiment, mais qui sait?

