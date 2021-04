Golf – Kim Métraux: «Ce sera le plus grand événement auquel j’aurai participé» La golfeuse vaudoise de 25 ans a décroché lundi son billet pour l’US Open. Elle essaie de ne pas se mettre trop de pression… tout en pensant aux Jeux olympiques de Tokyo. Renaud Tschoumy

Kim Métraux vivra un événement particulier du 3 au 6 juin prochains. 24 Heures/Patrick Martin

Au bout du (sans) fil, on devine une Kim Métraux rayonnante. La golfeuse vaudoise de 25 ans, jointe ce jeudi à Orlando alors qu’elle était sur le point de revenir en Suisse, a toutes les raisons d’afficher sa satisfaction: en terminant quatre coups sous le par lors du tournoi d’Ormond Beach (Floride), lundi, elle a en effet décroché son billet pour l’US Open, qui se déroulera du 3 au 6 juin prochains à San Francisco.

«Ce sera clairement le plus gros événement auquel j’aurai participé depuis le début de ma carrière», jubile-t-elle. Kim Métraux s’est extirpée d’un des 22 tournois de qualification organisés, qui réunissaient plus de 1500 golfeuses!

La Lausannoise n’a pas réalisé tout de suite ce qui lui arrivait. «J’ai réussi ma perf’ sur un autre parcours que ceux sur lesquels on cherche à obtenir son ticket pour l’US Open, explique-t-elle. Donc je ne me suis pas rendu compte immédiatement de ce que je venais de faire.»

Kim Métraux peut être soulagée: elle fait partie des heureuses élues pour le plus important tournoi du circuit féminin, doté de 5,5 millions de dollars. «Malgré une année 2020 difficile en raison du Covid, je suis satisfaite de ma progression, précise-t-elle. Cela fait un moment que mon jeu est solide, bien en place. Je me fais confiance, et c’est ce qui compte le plus. Tout s’est donc enchaîné de manière presque naturelle.»

En concurrence avec sa soeur Morgane?

D’ici au début de l’US Open, Kim Métraux va chercher à ne pas se mettre trop de pression sur les épaules. «Je vais tenter d’aborder ce tournoi comme les autres, rester la même joueuse qui frappe avec les mêmes clubs, et me concentrer sur mes coups. Alors bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais c’est l’objectif que je me fixe.»

La golfeuse vaudoise ne peut cependant s’empêcher de penser aux Jeux olympiques de Tokyo. «J’ai vu récemment que j’étais juste en dehors des quotas. Mais dans ma tête, ma qualification est clairement possible. Albane (Valenzuela) est mieux placée que moi, et je risque d’être en concurrence avec ma sœur Morgane pour le deuxième ticket attribué à la Suisse! Je ne vais pas trop y penser. Le principal, c’est que chacune de nous deux fasse de son mieux, et on verra où nous nous trouverons au moment des sélections. Je vais donc chercher à ne pas penser aux JO lorsque je joue.»

Et c’est peut-être la meilleure tactique que Kim Métraux puisse adopter pour décrocher son ticket olympique.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.