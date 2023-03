Corée du Nord – Kim veut accroître la production de «matériel nucléaire militaire» Le dirigeant nord-coréen souhaite augmenter la production de «matériel nucléaire militaire» afin de fabriquer des armes plus puissantes.

Kim Jong Un avec ses généraux. AFP

Le numéro 1 nord-coréen Kim Jong Un a appelé à accroître la production de «matériel nucléaire militaire» et à fabriquer des armes plus puissantes, ont rapporté mardi les médias d’État.

Cette dernière menace de Kim Jong Un, qui reprend une promesse antérieure d’augmenter la production d’armes nucléaires «de manière exponentielle», intervient juste avant l’arrivée prévue d’un porte-avions de la marine américaine en Corée du Sud, mardi.

Après avoir discuté avec des responsables de l’institut d’armement nucléaire du pays, le dirigeant a déclaré que la Corée du Nord devait se préparer à utiliser ses armes nucléaires «n’importe où et n’importe quand», selon l’agence officielle KCNA. Il a aussi appelé les responsables à «développer sur le long terme la production de matériel nucléaire militaire afin de mettre en œuvre de manière approfondie le plan (…) d’augmentation exponentielle des arsenaux nucléaires». Kim a également «encouragé la poursuite de la production d’armes nucléaires puissantes», a ajouté KCNA.

La Corée du Nord, puissance nucléaire «irréversible»?

Lorsque la Corée du Nord aura préparé «à la perfection» ses systèmes d’armes nucléaires, «l’ennemi nous craindra et n’osera pas provoquer la souveraineté de notre État, notre système et notre peuple», a dit M. Kim, selon la même source. L’année dernière, la Corée du Nord s’est déclarée puissance nucléaire «irréversible» et Kim Jong Un a récemment appelé à une augmentation «exponentielle» de la production d’armes, y compris d’armes nucléaires tactiques.

Début mars, il a également ordonné à son armée d’intensifier ses manœuvres militaires en vue d’une «guerre réelle». L’armée nord-coréenne a affirmé mardi avoir effectué un deuxième essai de ce qu’elle a présenté comme un «drone d’attaque nucléaire sous-marin», dont le premier essai a eu lieu la semaine dernière. La nouvelle arme, appelée Haeil – qui signifie tsunami en coréen – a été testée, selon Pyongyang, en réponse aux récents exercices militaires américano-sud-coréens, les plus importants depuis cinq ans.

Elle a manœuvré sous l’eau «pendant 41 heures et 27 minutes en suivant un itinéraire simulé de 600 kilomètres» avant d’exploser sur une cible au large de la province du Hamgyong du Nord tôt lundi, a déclaré KCNA. Le test «a démontré toutes les qualifications stratégiques ainsi que la sécurité et la fiabilité du système d’armes», selon KCNA. La Russie aurait mis au point une arme similaire, la torpille nucléaire Poséidon, mais la maîtrise de la technologie complexe requise pour ce type d’armement pourrait encore être hors de portée de la Corée du Nord, selon des experts.

L’armée nord-coréenne a également effectué un exercice de tir lundi, simulant une attaque nucléaire à l’aide de missiles balistiques tactiques, a indiqué l’agence KCNA dans un communiqué distinct.

AFP/Elie Courboulay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.