Terroirs lointains – Kimi magnifie ses ananas bios Agbeko Kolman importe de son pays, le Togo, des pains de sucre sucrés et mûrs, et les décline. David Moginier

Agbeko Kolman vend des ananas pain de sucre du Togo et ses produits dérivés, ici au marché de Saint-François à Lausanne, le samedi. Odile Meylan/24 heures

Vous ne pouvez pas oublier son sourire et sa gentillesse une fois que vous l’avez croisé sur un des marchés où il vend ses produits. Agbeko Kolman, la quarantaine, vous parlera de ses deux filles qui ont donné l’initiale de leurs noms pour sa petite société: Kimi rend donc hommage à (Kolman) Inès et Mia. Parce que c’est à cause d’elles, au moment de devenir père, qu’il s’est rendu compte qu’il avait besoin de créer du lien avec son pays d’origine, le Togo, où vit désormais son père retraité, qui y cultive de l’ananas pain de sucre ou ananas bouteille, cette variété à l’écorce verte et à la chair douce.