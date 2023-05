Couronnement au Royaume-Uni – King Historique. Lors d’un cérémonial resté finalement assez classique, grave mais non dénué d’une belle émotion et toujours très spectaculaire, Charles III est devenu le nouveau roi britannique.

Christophe Passer

À 12h02 à Londres, l’archevêque de Canterbury posait la couronne de saint Édouard, pesant presque 2 kilos et demi, sur la tête de Charles. KEYSTONE

Un vieil enfant. Pensait-il, hier, Charles III, 74 ans, à sa maman, se souvenant qu’aux matins de ses 4 ans, elle passait de temps en temps lui dire «hello» à la nurserie de Buckingham avec une bizarre couronne sur la tête? Elle n’était pas si souvent tendre ou câline, et absente beaucoup. Et papa qui le trouvait faible et trop timide. Mais maman s’entraînait si rudement, au printemps 1953, pour avoir la nuque assez forte pour le couronnement. Alors, lorsque, à 12 h 02, à Londres, l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a posé la couronne de saint Édouard, presque 2 kilos et demi, sur la tête de Charles, on savait qu’il s’y était lui aussi préparé durant huit mois, ou septante autres printemps, si l’on veut.