Cinéma et tennis – «King Richard», le film qui relance le débat du «projet sportif familial» Le biopic consacré à l’enfance de Venus et Serena Williams vante les vertus du particularisme et repose cette question: existe-t-il une recette pour faire rimer succès et émancipation? Mathieu Aeschmann

Will «Richard Williams» Smith en train de coacher ses deux filles Serena et Venus sur le tournage de «King Richard». Chiabella James

La traduction française de «King Richard», le biopic qui retrace les années de formation des sœurs Williams, ne ment pas. «La méthode Williams» est un film sur l’éducation. L’éducation d’un enfant et d’un champion, ici deux championnes, avec toutes les tensions qui naissent lorsque la même personne empoigne ces deux missions si difficilement conciliables.

Que les «historiens» du sport se rassurent, le réalisateur Reinaldo Marcus Green n’en a pas moins maîtrisé sa plongée dans le tennis du début des années 90. De la gestuelle d’Arantxa Sanchez aux iconiques Reebok Pump, en passant par la Wilson Pro Staff posée en arrière-plan sur une vieille machine à corder manuelle, tout est fait pour réveiller une époque. Will Smith (Richard) et l’extraordinaire Saniyya Sidney – comment a-t-elle fait pour apprendre le tennis en quelques mois et intégrer ainsi la technique de Venus? – font le reste. Le décor est crédible, ce qui donne de la profondeur à la thématique.