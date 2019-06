Kinigamazi au four et au moulin pour son gala à Genève

Patrick Kinigamazi, invaincu sur un ring depuis sept ans, détenteur de la ceinture mondiale WBF des super-plumes, jongle depuis des semaines entre organisation et préparation. Le boxeur de 35 ans du CP Carouge a mis sur pied un gala international dont il sera lui-même la tête d’affiche. Son adversaire? Le Slovaque Martin Parlagi, 31 ans, 21 victoires, dont 14 par K.-O. Les deux boxeurs s’affronteront en dix rounds de trois minutes. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’un des derniers combats de Kinigamazi, qui envisage de mettre un terme à sa carrière en 2020. «Si je perds, j’arrête», a-t-il annoncé sur Léman Bleu.

Entre corvées administratives – et notamment les difficultés liées à obtenir les autorisations – et gestion de l’événement, qui aura lieu dans le cadre chic du Théâtre du Léman, à Genève, le boxeur carougeois a-t-il vraiment pu préparer ce combat? «C’est très, très compliqué, admet Giorgio Costantino, l’entraîneur de Kinigamazi. Il y a un boulot énorme et beaucoup de stress, que ce soit sur le plan administratif ou au niveau de la préparation. Heureusement, il a un caractère très fort et arrive à gérer cette charge supplémentaire. Actuellement, l’accent est mis sur la récupération après deux mois intensifs de préparation physique.»

Huit combats au programme

Kinigamazi ne remettra toutefois pas son titre WBF en jeu ce soir-là face à son adversaire slovaque, qui reste sur une défaite par K.-O. technique face à un jeune espoir britannique. «Un super-test contre un boxeur de grande qualité», promet Costantino. La priorité de Kinigamazi reste pour l’heure d’améliorer sa position au classement mondial en attendant une opportunité de disputer un championnat plus prestigieux, à l’étranger, dans l’une des fédérations majeures et plus lucratives, telles que la WBC, la WBA, l’IBF ou la WBO. Pour l’instant, le Rwandais d’origine, par manque d’opportunités, n’a pas encore réussi à s’entrouvrir les portes menant aux honneurs suprêmes.

Vendredi soir, il ne sera toutefois pas le seul à vouloir briller: huit combats – trois amateurs suivis de cinq combats professionnels – figurent au programme du gala pugilistique.

L’autre point fort de la soirée opposera le Lausannois Yoann Kongolo (32 ans, 13 victoires pour une seule défaite) au Géorgien Levan Shonia (34 ans), un ancien boxeur prometteur qui reste toutefois sur neuf revers lors de ses onze derniers combats. Quant au Genevois Cédric Kassongo (32 ans), dont la carrière a connu des hauts et des bas ces dernières années, il montera sur le ring dans la catégorie des super-légers pour défier un espoir géorgien, Nukri Gamgebeli. (24 heures)