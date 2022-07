Retour de l’Asse – KISS a embrassé Paléo avec la langue Carton plein pour les vétérans du shock rock US, mardi devant leurs troupes. Qui a dit que les trains fantômes n’avaient plus la cote? Francois Barras

Qu’importe la canicule tant que le mascara tient. Trois KISS au Paléo, mardi. De g à dr.: Gene Simmons, Tommy Thayer et Paul Stanley. MAGALI GIRARDIN

Il y a eu beaucoup de sourires et quelques frissons d’effroi, mardi soir dans la foule compacte de la Grande Scène, à l’heure où Gene Simmons a déployé ses méchantes ailes de chauve-souris. Souvenirs (très) lointains d’une époque où KISS faisait (un peu) peur et colportait dans le sillage mi-pailleté, mi-sanglant de ses pochettes d’albums, posters et t-shirts les rumeurs toutes plus affreuses les unes que les autres: KISS boit du sang! KISS écrase des poussins sur scène! KISS ne signifie pas bisou mais Knights In Satan Service, chevaliers au service du Malin. Sacrebleu! Les parents flippaient, les gamins en redemandaient, KISS régnait sur le hard rock des années 70.