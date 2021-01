Ski alpin – Kitzbühel: le vent privera-t-il Beat Feuz de la victoire? Quatre fois deuxième sur la Streif, le descendeur bernois a effectué une descente quasi-parfaite, avant que le vent n’oblige les organisateurs à interrompre la course. Sport-Center

Beat Feuz s’imposera-t-il enfin à Kitzbühel? AFP

Le Bernois Beat Feuz, triple vainqueur du globe de cristal de la descente, était bien parti pour enfin accrocher la Streif à son palmarès. Quatre fois deuxième à Kitzbühel, le skieur de Schangnau s’est montré impérial dans la première des deux descentes de Kitzbühel agendées ce week-end.

Feuz a maîtrisé la difficile piste autrichienne de main de maître. Même s’il n’a pas réalisé les meilleurs temps intermédiaires sur le haut de la piste, il a maîtrisé sa fin de descente – et notamment le schuss final après la Hausbergkante – de main de maître.

Mais voilà, les aléas de la course et de la météo pourraient bien jouer contre lui. Après une première interruption de course provoquée par la chute de l’Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 13), puis une deuxième après la terrible envolée du Suisse Urs Kryenbühl (dossard 17) sur le dernier saut du schuss final, le vent a conduit les organisateurs à interrompre la course après le passage du dossard 23, l’Autrichien Daniel Danklmaier.

A ce moment-là, Feuz était en tête avec 16 centièmes de seconde d’avance sur l’Autrichien Matthias Mayer (qui a toujours été très proche de lui, mais jamais devant), et 56 centièmes sur l’Italien Dominik Paris. Pour rappel, il faut que les 30 premiers concurrents aient pris le départ pour que le résultat de la course soit validé.

Kryenbühl était conscient

Le Schwytzois Urs Kryenbühl a fait peur à tout le monde lorsqu’il s’est envolé la tête la première à plus de 140 km/h sur le saut du schuss final. S’il a franchi la ligne et que son temps a été pris en compte (20e à 3’’40 au moment de l’interruption due au vent), il est resté allongé de longues minutes dans l’aire d’arrivée, provoquant des mouvements d’inquiétude chez son coéquipier Beat Feuz, assis sur le siège de leader. Comme Cochran-Siegle, Kryenbühl a été héliporté en direction de l’hôpital de Kitzbühel.

Aux dernières nouvelles, Kryenbühl était conscient lorsqu’il a été hélitreuillé. Il a reconnu son entraîneur lorsque celui-ci est arrivé à son chevet dans l’aire d’arrivée.