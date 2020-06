Un soutien de poids – Klopp rend hommage à Lucien Favre Au cours d’un entretien accordé à Sky Sports, l’entraîneur de Liverpool a salué le travail du Vaudois, remis en question ces derniers mois du côté du Borussia Dortmund. Sport-Center

Jürgen Klopp et Lucien Favre en 2009, lorsque le premier entraînait le Borussia Dortmund et le deuxième le Hertha Berlin. KEYSTONE

Il a suffi d’une défaite pour réveiller les tensions autour de Lucien Favre. Suite au revers contre le Bayern Munich le 26 mai (0-1), éloignant presque définitivement le Borussia Dortmund du titre de champion, le Suisse a vu son avenir à nouveau mis en doute.

Ces dernières heures, il a pourtant reçu les éloges de l’un de ses homologues. Et non des moindres: Jürgen Klopp. Idolâtré à Dortmund, avec qui il a remporté le championnat en 2011 et 2012, l’entraîneur de Liverpool a défendu le travail du Vaudois lors d’un entretien accordé à Sky Sports.

«C’est un bon entraîneur»

«Quand j’évalue un autre entraîneur, je regarde comment son équipe joue», indique l’Allemand de 52 ans. Sur ce point, il avance que parmi une dizaine d’équipes, il parviendrait à distinguer celle de Favre. «C’est une marque de qualité», ajoute-t-il.

Klopp souligne également les compétences tactiques de l’ancien technicien de Mönchengladbach et Nice, évoquant ses «changements de système exceptionnels», ainsi que sa «créativité incroyable». «C’est un bon entraîneur», conclut-il.

Voilà des mots qui devraient réconforter «Lulu» en cette période agitée.