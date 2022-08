Première étape en Suisse romande – Knie en piste pour sa rentrée genevoise Le cirque national a posé son chapiteau sur la plaine de Plainpalais. À nouveau en vedette, Bastian Baker caracole notamment avec Ivan Knie. À 21 ans, celui-ci est à la tête d’un numéro de dressage ambitieux. Rencontre. Philippe Muri

Ivan Knie (à gauche) avec Bastian Baker. Un des numéros équestres de la tournée 2022. BOEKHAUS. COM

Pas de cirque sans chevaux. Chez Knie, l’adage tient de la tradition. Pour la première étape romande de sa tournée 2022, le cirque national présente à nouveau de splendides numéros équestres. Sous le chapiteau dressé sur la plaine de Plainpalais, Ivan Knie brille en compagnie de ses pur-sang. À 21 ans, le fils aîné de la directrice artistique Géraldine Knie possède l’étoffe des grands. Quand il ne chevauche pas en solo, il intervient en duo avec la vedette du spectacle, Bastian Baker. Il épaule aussi son petit frère, Maycol Junior, 4 ans, et sa sœur Chanel, 11 ans. En coulisses, il gère les écuries tout en participant, comme tous les membres de la famille Knie, au montage et démontage du chapiteau. Peu avant la première de ce jeudi, on le rencontre dans une roulotte servant de cantine à la troupe.