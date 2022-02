JO 2022 – Kobayashi trop fort, Suisses décevants Le grand favori japonais Ryoyu Kobayashi a remporté son premier titre olympique. À Zhangjiakou, sur les hauts de Pékin, il s’est imposé sur le petit tremplin, où Gregor Deschwanden a été le meilleur Suisse (17e). Robin Carrel Zhangjiakou

Le Japonais, porté en triomphe par ses coéquipiers. AFP

Il fallait être fou, inconscient ou ne pas aimer l’argent pour parier contre Kobayashi. Le Japonais, ultra-régulier cette saison - il n’a jamais fini en dehors du top 7 et a remporté 7 concours sur 16 -, n’a laissé aucune chance à ses concurrents. Il a bondi à 104,5 mètres en 1re manche, alors que tous les favoris passaient à côté. Le sauteur de Sapporo, 25 ans, a finalement dominé Manuel Fettner, médaillé d’argent, et Dawid Kubacki, en bronze.

«J’avais l’impression de me sentir prêt, mais apparemment, je ne l’étais pas.» Killian Peier

Celui qui est passé à côté d’un 2e Grand Chelem historique qui semblait lui tendre les bras sur la dernière Tournée des Quatre-Tremplins tient là une bien belle revanche. Le voici champion olympique pour la première fois de sa jeune carrière, lui qui avait tourné autour du podium en Corée du Sud il y a quatre ans, alors qu’il n’était vieux que de 21 printemps.

Du côté suisse, c’est une soupe chinoise à la grimace, qui a été servie ce dimanche soir. Le principal atout helvétique, Killian Peier, a totalement raté ses grands débuts sur la plus belle des scènes sportives. Le Vaudois est passé à côté de son premier saut, posé à 90,5 mètres et pas assez bon pour s’octroyer un 2e bond de rattrapage (37e). En zone mixte, il n’avait pas encore d’explication à fournir et surtout trop de déception à évacuer. Son coéquipier Dominik Peter, pas encore vraiment remis d’une blessure à un ménisque, a fait mieux que lui (95,5 m/35e).

Killian Peier est passé à côté de son premier concours olympique. AFP

«Je ne sais pas encore ce qu’il s’est passé. Je ne suis pas rentré dedans. Du tout, a pesté le sauteur de La Sarraz. C’est difficile de commencer les Jeux avec des sauts d’entraînement qui n’étaient pas exactement ce que je voulais faire. Et puis, ensuite, j’ai constamment été en train de chercher quelque chose. Je n’arrive pas à faire ce que je sais faire. Et voilà. La base n’était pas là. J’avais l’impression de me sentir prêt, mais apparemment, je ne l’étais pas.»

La digestion sera sans doute plus facile pour Simon Ammann, pour ses 7es Jeux olympiques (record de Suisse). Le vétéran st-gallois s’est posé à 101 et 97 mètres, mais a tout de même lâché un cri de satisfaction après son premier envol. Sans doute était-il soulagé de se qualifier, après un saut d’essai totalement manqué. Une fois de plus, le meilleur de la délégation de Swiss-Ski a été Gregor Deschwanden, solide mais pas génial 17e, grâce à deux sauts à 99 et 99,5 mètres.

