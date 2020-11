Suisse – Köbi Kuhn a sa plaque commémorative à Zurich Le footballeur champion suisse à 6 reprises est honoré dans la ville où il est né. Un hommage a été apposé sur la maison où il a grandi, à deux pas de la gare CFF.

Un ouvrier a installé jeudi une plaque commémorative sur la maison où Köbi Kuhn a grandi à Zurich. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La ville de Zurich a dévoilé jeudi une plaque commémorative pour l’ancien entraîneur de l’équipe nationale de football Köbi Kuhn (1943-2019), un an jour pour jour après sa mort. Elle est placée à la Fritschistrasse, sur la maison où il a grandi.

La carrière de Köbi Kuhn a débuté à la Fritschiwiese, tout près de chez lui, non loin de la gare CFF. Le footballeur a été champion suisse à six reprises et il a gagné la coupe cinq fois avec le FC Zurich. Il a été entraîneur de l’équipe suisse de football de 2001 à 2008.

La plaque commémorative honore les réalisations de Köbi Kuhn dans le domaine du football et souligne ses liens avec la ville, ont indiqué jeudi les autorités de la ville de Zurich.

