Ski alpin – Kriechmayr roi de la vitesse, Feuz en bronze La Suisse a remporté une nouvelle médaille aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. Favori de la descente, Beat Feuz a répondu présent au pied des Dolomites en décrochant la médaille de bronze, à 18 centièmes du vainqueur autrichien Vincent Kriechmayr. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Beat Feuz a été vite sur le bas. AFP

Le Bernois, vainqueur du globe de descente ces trois dernières saisons, a ramené une troisième médaille mondiale après l’or en 2017 et le bronze en 2015. Sa pointe de vitesse sur le haut et ses qualités de glisseur lui ont permis de revenir sur le bas de piste. Le skieur de Schangnau a également effacé la frustration de sa quatrième place lors de l’épreuve reine il y a deux ans à Are. Cette médaille sauve le bilan helvétique masculin en vitesse: un métal contre quatre (et deux titres) chez les dames.

Dans le décor somptueux des Dolomites, la «Vertigine» a une nouvelle fois souri à Vincent Kriechmayr. L’Autrichien, déjà champion du monde du super-G jeudi, a été couronné en descente sur un tracé très tournant qui collait parfaitement à ses qualités techniques. Il s’est imposé avec un minuscule centième d’avance sur l’Allemand Andreas Sander, qui avait hérité d’une étiquette d’outsider après des entraînements très rapides. Feuz a concédé 18 centièmes à Kriechmayr.

Le prodige suisse Marco Odermatt, qui a fait des progrès fulgurants en vitesse, a également répondu présent sur la neige italienne. Le Nidwaldien, très à l’aise dans certaines parties du tracé plus proches d’un super-G que d’une descente, s’est invité à la lutte pour le podium. Il a finalement échoué à la quatrième place (à 65 centièmes du vainqueur), mais son cri de soulagement a résonné dans l’aire d’arrivée. Le jeune Suisse a réalisé son meilleur résultat en carrière dans la discipline et s’est offert le luxe de terminer à égalité avec l’autre grand favori italien Dominik Paris, qui a commis deux grosses fautes, qui l’ont privé d’une médaille à domicile.

Odermatt a fait le plein de confiance avant les épreuves techniques (géant et parallèle) où il sera un très sérieux candidat aux médailles. Le Grison Carlo Janka a, lui, terminé neuvième, à 1’08. Leur compatriote Niels Hintermann a quant à lui été éliminé.