Football – Kukuruzovic: «On doit ramener les fans à nous» Le capitaine du Lausanne-Sport peut comprendre la déception des supporters du LS, sans pour autant excuser les débordements. Il appartient à l’équipe de faire ce qu’il faut pour regagner leur confiance. Dès ce mercredi soir à Sion (18h)? Renaud Tschoumy

Stjepan Kukuruzovic veut encore y croire. KEYSTONE

Pour le Lausanne-Sport, les matches cruciaux se suivent… et se ressemblent malheureusement. Après la défaite subie contre Lucerne dimanche, l’écart qui sépare la lanterne rouge vaudoise du barragiste se monte désormais à 6 points.

Le LS sera-t-il capable de relever la tête ce mercredi soir à Sion (18h), face à une équipe qu’il n’a encore jamais battue depuis son retour dans l’élite? Capitaine d’un navire qui apparaît de plus en plus en perdition, Stjepan Kukuruzovic veut malgré tout encore y croire.

Stjepan Kukuruzovic, on imagine que la défaite subie dimanche contre Lucerne est difficile à digérer…

Oui, c’est une défaite qui fait mal. On essaie tous, joueurs, entraîneurs, directeurs, de faire tourner les choses, mais ça ne va pas comme on veut.

Que faire pour qu’il y ait un déclic?

On doit avant tout réussir à se créer plus d’occasions, et surtout à en transformer davantage. On doit aussi essayer de prendre les bonnes décisions dans les trente derniers mètres, et surtout faire preuve de plus de précision. Il y a en fait pas mal de choses qu’on pourrait faire mieux…

«Marquer quelques buts et gagner, cela nous permettrait de ramener de l’énergie positive à la Tuilière» Stjepan Kukuruzovic, capitaine du LS

Le LS en est-il capable?

C’est ce qu’on se dit avant notre déplacement de Sion. On ne sait jamais, il suffit peut-être d’une victoire, puis d’une deuxième, pour relancer la machine. Et qui sait? En tout cas, on ne va rien lâcher et essayer d’aller accrocher cette neuvième place.

En tant que capitaine, vous sentez-vous investi d’un rôle particulier?

Oui, bien sûr. J’essaie de tenir mon rôle du mieux que je peux, je parle avec mes coéquipiers, etc. Mais je ne suis pas seul. On a besoin de tout le monde, pas seulement d’un capitaine ou d’un coach.

Difficile de ne pas évoquer le ras-le-bol de vos supporters et les débordements de dimanche passé…

Ce sont des scènes que l’on n’a pas envie de voir dans les stades, comme je l’ai déjà dit après le match. On n’est pas contents d’en être arrivés là, mais on peut malgré tout comprendre l’agacement de nos fans. Quelque part, c’est un peu de notre faute, avec le jeu que l’on propose et les résultats que l’on signe. A nous de faire mieux pour les ramener à nous. Ça commence par ce match de Sion. Marquer quelques buts et gagner, cela nous permettrait de ramener de l’énergie positive à la Tuilière.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.