Oeuvres dérobées à Zurich – Le Kunsthaus offre 10’000 francs pour retrouver deux tableaux Le prestigieux musée zurichois promet une récompense à toute personne qui mettra la police sur les traces de ses toiles disparues en janvier dernier.

Le deuxième tableau qui manque à l’appel est une oeuvre de Robert van den Hoecke représentant des «Soldats dans un camp» (milieu du XVII e siècle). Kunsthaus Zurich

Aider le prestigieux musée Kunsthaus de Zurich à retrouver deux tableaux qui lui ont été volés l’an dernier peut valoir jusqu’à 10’000 francs suisses (10’300 euros) de récompense, a annoncé mardi la police suisse.

«Toute personne pouvant fournir des informations sur les auteurs de l’infraction ou sur l’endroit où se trouvent les tableaux est priée de contacter la police cantonale de Zurich», a indiqué cette dernière dans un communiqué.

«Le Kunsthaus de Zurich offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10’000 francs pour toute information permettant d’élucider le délit ou de retrouver les tableaux», est-il précisé.

Le 24 janvier, le musée zurichois, doté de l’une des collections d’art les plus prestigieuses de toute la Suisse dont un vaste ensemble d’Edward Munch et d’Alberto Giacometti, avait révélé avoir perdu la trace des deux tableaux: un Robert van den Hoecke du milieu du XVIIème siècle dépeignant des soldats dans leur campement et une nature morte au vase de fleurs de Dirck de Bray datant de 1673.

Fleurs de Dirck de Bray

Ces deux petits tableaux --qui sont des prêts permanents de collectionneurs privés-- avaient été décrochés en même temps que près de 700 autres oeuvres afin d’être nettoyés et restaurés par les services du musée, où un incendie avait éclaté dans la nuit du 2 au 3 août 2022.

Aucune autre pièce, parmi toutes celles décrochées après l’incendie ne manquait à l’inventaire. Selon les premières investigations de la police cantonale de Zurich révélées mercredi, il s’agit bien d’un vol. Les oeuvres auraient été dérobées «entre le 21 septembre 2022 et le 22 décembre 2022».

Mais les circonstances exactes du vol font encore l’objet d’une enquête menée par les autorités, indique la police.

Le musée a fait inscrire les deux tableaux dans l’Art Lost Register, la plus grande base de données au monde d’oeuvres d’art perdues et volées.

Avec près de 4000 peintures et sculptures et 95’000 oeuvres graphiques, le Kunsthaus de Zurich possède l’une des collections d’art les plus importantes de Suisse, qui s’étend du 13e siècle à nos jours. Environ 1000 oeuvres sont exposées en permanence.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.